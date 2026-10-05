Фестиваль «Наше время – Безнен заман» станет международным

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» выведут на международный уровень. Уже в текущем году в финальной части запланировано участие сотрудников предприятий из стран СНГ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, почетный наставник РФ, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение, что фестиваль должен стать международным. Мы уже ведем переговоры с предприятиями разных стран СНГ. Пока речь идет об участии в финальном этапе в этом году», – отметил спикер.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Однако на следующий год, подчеркнул Туманов, имеются планы гораздо более масштабные. Предполагается не только пригласить предприятия из разных регионов России для полноценного участия во всех этапах фестиваля, но и отборочные этапы провести в нескольких странах.