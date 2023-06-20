«Золото великой степи» Казахстана останется в Казанском Кремле еще на месяц – до августа

Уникальная выставка «Золото великой степи» из коллекции Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея, которая открылась в Присутственных местах Казанского Кремля 6 июня всего на месяц, продлена до 13 августа. Археологические шедевры цивилизации кочевников, проживавших в древности на территории Казахстана, представлены, напомним, более 15 тыс. экспонатов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Наконечники стрел и копий, украшения мужчин и женщин, элементы сбруи и оружия, одежды, кочевой утвари – находки охватывают больше тысячелетия, от VIII века до нашей эры до IX-X веков нашей эры. Удивительной красоты зооморфные украшения и элементы одежды, сбруи из золота, проржавевшие от древности кинжалы и мечи, большие котлы кочевников. А еще реконструкции одежды и образов людей степи тех веков. Одна из самых интересных — воин-музыкант, который был найден погребенным вместе с удивительным струнным музыкальным инструментом, напоминающим длинную ложку. Длина его — 67 сантиметров. Всего таких захороненных на территории современного Казахстана воинов-музыкантов было найдено три.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Решение о продлении выставки связано с тем, чтобы дать возможность увидеть ее большему числу людей. Кроме того, на этой выставке планируется большая культурно-образовательная программа с медиациями, мастер-классами по ювелирному делу, перформансами и т.д.», – пояснили продление выставки и одновременно анонсировали новые мероприятия в ее залах в пресс-службе Казанского Кремля в ответ на вопрос информагентства.

С момента открытия, то есть за две недели, выставку посетили уже около 700 человек.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Основная цель проекта, как подчеркивают сами организаторы, – показать величие и огромный потенциал исторического прошлого Казахстана на основе артефактов искусства древних номадов. И уже 22 июня в Присутственных местах на выставке «Золото Великой степи» пройдет первая арт-медиация.