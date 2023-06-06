Шедевры культуры кочевников Казахстана: в Кремле Казани представили сокровища курганов

В Присутственных местах Казанского Кремля состоялась церемония открытия выставки археологических шедевров цивилизации кочевников, проживавших в древности на территории Казахстана, экспонатами которой стали более 15 тыс. предметов. «Золото Великой степи» в Казань привез Восточно-Казахстанский историко-краеведческий музей.

Для посетителей выставка будет работать с 7 июня, и увидеть наконечники стрел и копий, украшения мужчин и женщин, элементы сбруи и оружия, одежды, кочевой утвари можно будет на протяжении месяца — до 6 июля.

Экскурсию для первых посетителей провел археолог, доктор исторических наук, профессор, директор филиала Института археологии в Астане Зайнолла Самашев. Увидеть сокровища Казахстанских степей в числе первых пришла и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она поблагодарила от имени Раиса РТ Рустама Минниханова представителей Казахстана за совместную работу и возможность принять уникальную выставку в столице Татарстана.

«Это уникальная выставка, которая имеет замечательное название “Золото Великой степи“. И это действительно золото замечательного народа и действительно великая степь, которую воспевали художники, поэты, литераторы всех времен и народов… Все мы с трепетом ждем открытия, потому что каждый из нас хочет понять, что сегодня интересно для археологического сообщества вашей страны и что мы можем сделать вместе для наших стран в области археологического наследия», — сказала Фазлеева.

В двух больших залах представлены экспонаты из различных археологических памятников Казахстана — находки охватывают больше тысячелетия, от VIII века до нашей эры до IX-X веков нашей эры. Удивительной красоты зооморфные украшения и элементы одежды, сбруи из золота, проржавевшие от древности кинжалы и мечи, большие котлы кочевников VIII-VII веков до нашей эры и так далее. А еще реконструкции одежды и образов людей степи тех веков. Одна из самых интересных — воин-музыкант, который был найден погребенным вместе с удивительным струнным музыкальным инструментом, напоминающим длинную ложку. Длина его — 67 сантиметров. Всего таких захороненных на территории современного Казахстана воинов-музыкантов, рассказал Зайнолла Самашев, было найдено три.

«Это находки, которые были сделаны археологами на казахской земле, но, думаю, они найдут и здесь большой отклик, так как наши народы имеют общие корни», — подчеркнул заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов.

Генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков отметил, что выставка открывается в Казани в канун десятилетия создания в столице Татарстана консульства центральноазиатской страны. А директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов обратил внимание на то, что выставку «Золото Великой степи» собирали быстро, «немного неклассические способом», но от этого она не должна оказаться менее интересной для посетителей.

Сегодня же в здании Присутственных мест Казанского Кремля прошел круглый стол «Алтай — золотая колыбель тюркского мира», на котором были представлены открытия казахских археологов.