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Музей Казахстана представит в Присутственных местах 15 тыс. предметов Великой степи
В Присутственных местах Казанского Кремля 6 июня откроется выставка «Золото Великой степи», экспонаты для которой столице Татарстана предоставляет Восточно-Казахстанский историко-краеведческий музей.
Величие и потенциал исторического прошлого Казахстана на основе артефактов искусства древних номадов представят, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского Кремля, около 15 тыс. предметов различных эпох — начиная с бронзового века и до раннего средневековья. Среди них — элитарные памятники сакской культуры, найденные в Восточном Казахстане, уникальные украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды и многое другое.
«В Казань из Казахстана экспонаты доставили в пяти больших ящиках. Но нужно понимать, что 15 тыс. предметов — это, в том числе и очень мелкие артефакты, например, бусины работы древних мастеров. А из наиболее ценных можно выделить, конечно, золотые украшения, бляхи в зверином стиле, то есть в виде животных, два бронзовых котла, а также пять комплектов реконструированной одежды жителей, населявших степь», — рассказали агентству в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».
Большая часть предметов, которые можно будет увидеть на выставке, была найдена во время раскопок курганов, датируемых VIII-VII веками до нашей эры. Они демонстрируют высочайшее мастерство и глубокое понимание древними мастерами материалов, с которыми они работали. На многих предметах изображены животные, растения или мифические существа.
Богаты на находки были такие археологические памятники Казахстана, как Шиликты, Берел, Елеке Сазы, Акжайлау в Восточно-Казахстанской области. Исследования ученых, в том числе находки при раскопках, позволяют понять, оценить и интерпретировать возникновение и формирование кочевнического культурного комплекса, систематизировать полученные данные об эре кочевничества на различных этапах. Это в свою очередь поможет установить роль народов, живших на территории Казахстана, в этом эпохальном процессе.
Только за время исследований в Казахстане с 2016 по 2022 год археологи нашли свыше 26 тыс. артефактов. Они пополнили фонды областного историко-краеведческого музея, основанного в 1915 году.
Церемония открытия выставки намечена на 14 часов. Перед ней экскурсию по выставке проведут ее кураторы — археологи из Казахстана. Также с национальной казахской музыкой выступит группа «Алпар».
«Для посетителей выставка „Золото великой степи” будет работать в Присутственных местах Казанского Кремля с 7 июня по 6 июля включительно», — уточнили в пресс-службе музея-заповедника.
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