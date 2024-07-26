«Суровая реальность» и «библиотека»: конкурс чтецов Корана завершила постановка

В Казани завершился международный конкурс чтецов Корана стран БРИКС. Закрытие прошло в бальном зале ГТРК «Корстон».

После подписания духовными лидерами мусульман стран БРИКС резолюции в фойе бального зала стали собираться люди. Кто-то осматривал шамаили и печатные версии Корана, которые привезли специально к торжественному закрытию, а кто-то внимательно слушал главного инициатора события — председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равиля хазрата Гайнутдина.

«Мы поддерживаем многополярность, сохранение духовно-нравственных ценностей, и не забывайте о том, что мусульмане выступают против экстремизма и терроризма», — вкратце изложил смысл резолюции Равиль хазрат.

Предыдущие мероприятия — конкурс и конференция — проходили бесплатно, но на торжественное закрытие продавали билеты. Их стоимость составляла от 500 до 1500 рублей. Вся собранная сумма пойдет на издание Корана для слепых, подготовкой которого занимались в казанской мечети «Ярдэм».

В одном из углов зала каллиграф и художница Гульназ Исмагилова продолжала показывать гостям форума свои работы: расписного оленя, триптих «Благо», 99 имен Всевышнего и многие другие. Накануне эту выставку осмотрел муфтий шейх Равиль Гайнутдин. В его коллекции уже есть тугра работы Исмагиловой, и, возможно, эта коллекция пополнится.

До финала добралось пять чтецов. Организаторы решили поддерживать интригу до самого конца — финальные выступления пятерки финалистов дополнили выступление певца Ильгиза Шайхразиева и театрализованная постановка режиссера Рамиля Сибгатуллина, в которой сыграли артисты Камаловского театра Ришат Ахмадуллин (мальчик Залим) и Фанис Зиганшин (профессор Алим).

«Вы сидите в своей библиотеке, а я живу в суровой реальности — у меня есть множество вопросов, на которые нет ответов», — сопротивляется мальчик профессору Алиму.

Сюжет постановки может показаться простым и даже наивным, но режиссер не стремится заниматься прозелитизмом. Трансформация разрушительного Залима, пытавшегося сжечь Коран, в сеятеля мира Салима просто призвана показать, что ненависть и любовь разделяет не так много, порой для перемены судьбы достаточно всего трех сур Корана.

«Только в чтении аятов человек раскрывает духовно-нравственный потенциал», — выразил уверенность ректор эмиратского Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда Халифа Мубарак аз-Захири.

Финалом всей программы стал внезапный розыгрыш большого и маленького паломничеств от хадж-оператора «Мулимтур», а также награждение участников и почетных гостей конкурса.

Победителем конкурса стал чтец из Бахрейна. Только вчера он своей тилявой открыл Молодежный форум. Второе место занял слепой участник из Египта, а третье — чтец из Ирана. В первый день конкурса муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что исторические корни тилявы уходят в Египет, а многие правила таджвида были созданы египетскими чтецами, однако соревнования чтецов стран БРИКС показали, что сегодня у хафизов этой страны появились конкуренты.