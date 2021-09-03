В «Западных воротах» Альметьевска появится праздничная зона с амфитеатром и сценой

В микрорайоне «Западные ворота» в Альметьевске реализуется первая очередь благоустройства внутриквартального бульвара на участке от ул. Гафиатуллина до ул. Бигаш. Работы проводятся в рамках программ развития общественных пространств в Татарстане и формирования комфортной городской среды. Последняя из них входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

«Проект благоустройства микрорайона „Западные ворота“ нацелен на создание внутри квартала комфортной среды. Ядром проекта стал пешеходный бульвар вокруг инженерной школы. Он включает в себя зоны рекреации, праздничную зону с амфитеатром и сценой для локальных событий, детскую площадку, спортивную зону и идентичные арт-объекты, связанные с историей места и города. Бульвар связывает школу, детские сады и жилые дома в пешеходную безбарьерную среду без проездов автотранспорта, что создает комфортные и безопасные условия», — поделился с ИА «Татар-информ» Виталий Волков — директор архитектурной компании Miriada Group, которая разработала данный проект.

По словам собеседника агентства, на данной территории находится очень много инженерных сетей, которые имеют ограничения, а это, в свою очередь, затрудняет высадку деревьев и расположение функциональных зон. «Тем не менее во всех возможных местах планируется высадка деревьев и кустарников», — заверил архитектор.

«Все малые архитектурные формы выполнены с учетом дизайн-кода проекта: лавки, навесы, амфитеатр, урны. Внутри квартала организована закольцованная велодорожка с выходом на городскую велодорожную сеть», — добавил Волков.

Проект реализуется в два этапа — в этом году выполняются основные покрытия и освещение, вторым этапом в будущем году станет установка малых форм и озеленение.

Ранее глава района Тимур Нагуманов в рамках проекта «12 этаж» рассказал ИА «Татар-информ», что благоустройство микрорайона «Западные ворота» станет продолжением практики превращения центральных улиц из привычных мест транзитного трафика в комфортные бульвары и точки развития бизнеса: кофеен, общепита. Согласно концепции города, центральные улицы должны быть комфортны не только для автомобилистов, но и для пешеходов, поэтому необходимо обеспечить этот баланс.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативые Президента РФ Владимира Путина.