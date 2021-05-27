Завоевавший золото проект экопарка «Салкын Чишмэ» в Балтасях создадут в золотых оттенках



В Балтасях сразу по двум программам (федеральной и республиканской) проводится благоустройство экопарка «Салкын Чишмэ» — вдоль одноименного ручья, который пересекает улицы Ленина и Татарстан в самом центре поселка.

«Финансирование поступило из бюджета России и Татарстана. Общественное пространство благоустраивается благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, входящему в состав национального проекта „Жилье и городская среда“, а также по республиканской программе „Развитие общественных пространств РТ“», — рассказали ИА «Татар-информ» в проектной организации Miriada Group, которая занимается благоустройством данного общественного пространства.

Проект экопарка в прошлом году получил «золото» на XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Именно этот цвет архитекторы использовали при разработке проекта.

«Символично то, что золото — это мягкий и теплый оттенок желтого, который подчеркивает богатство урожая и стабильность. Поэтому в проекте мы использовали именно этот цвет. У жителей поселка особенная любовь к желтому цвету. Даже основной цвет герба Балтасинского района является желтым. Большинство домов здесь также окрашены в этот цвет», — отметил собеседник агентства.

Проект входит в категорию нереализованных проектов до 1 га. К благоустройству пространства специалисты приступили в этом году.

Вдоль ручья предусмотрены функциональные площадки: амфитеатр, зоны отдыха, детская площадка, зона качелей, навес, учтены требования доступности маломобильных групп на основные зоны эко-парка. По всей территории планируется устройство пешеходных дорожек, освещения, малых архитектурных форм, замена моста и создание новых. Также предусматривается реставрация помещения родника. При работе используются только натуральные материалы: дерево, камень и песок.

Завершение строительства запланировано на третий квартал 2021 года.

«Проект был создан нашей большой командой при сотрудничестве с дендрологом, поддержке Фонда „Институт развития городов РТ“ и направлен на улучшение качества жизни, на сохранение и благоустройство ландшафта территории. Нашей задачей было показать сочетание великолепного ландшафта и комфортной современной среды», — рассказал источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане потратят 1,9 млрд рублей на парки и скверы с учетом мнения жителей. Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Эскизы и фотографии предоставлены проектной организацией Miriada Group.