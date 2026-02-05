«Живем в мире и согласии»: татарстанцы выступили на марафоне «Россия – семья семей»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Большая праздничная программа «Россия – семья семей» состоялась сегодня в рамках Года единства народов России. Участниками марафона стали более 4 тыс. молодых людей из разных регионов страны.

В Казани концерт прошел в Доме дружбы народов Татарстана. Мероприятие объединило множество молодых людей – представителей разных национальностей и вероисповеданий. На сцене перед собравшимися выступили представители разных национально-культурных автономий. В их числе были и профессиональные артисты.

«По национальности я бурят, работаю в Театре оперы и балета, пою в хоре. Сегодня исполню бурятскую песню про родителей», – рассказал «Татар-информу» участник концертной программы Золто Балданов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В прошлом году молодой человек окончил Казанскую консерваторию имени Жиганова, где учился на вокальном отделении. В Татарстане он живет более шести лет.

«Приехал в 2020 году, поступил в консерваторию и решил остаться после ее окончания. Здесь очень гостеприимный народ, у меня много друзей – татары, башкиры, азербайджанцы, китайцы. Мою девушку зовут Ильзира, она татарка», – отметил собеседник агентства.

Заслуженный артист Татарстана Марсель Вагизов исполнил песню на татарском языке о дружбе.

«В этот прекрасный день я чувствую такую гордость. Я пою ретропесню о дружбе, потому что в России многочисленные народы всегда живут дружно. В конце года, когда мы будем подводить итоги, хотелось бы увидеть, что наша Россия и наш Татарстан стали еще дружнее», – сказал Вагизов журналистам.

Артист заявил, что представители всех национальностей, проживающие в России, равны, и все люди должны жить дружно, помогать друг другу. «Я призываю всех россиян жить дружно и участвовать в таких мероприятиях», – заключил он.

В числе гостей праздника оказалось немало иностранных студентов. Айомиде Фортуате Ойекан из Нигерии пообщался с журналистами.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Я учусь на третьем курсе в Казанском государственном энергетическом университете. Здесь у меня очень много друзей. Люди здесь очень хорошие», – заметил он.

Поприветствовать участников мероприятия пришел министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Большое событие стартовало сегодня в стране – Год единства народов. Вся страна подключилась к прямому эфиру, Татарстан тоже не остался в стороне. У нас живет около 200 национальностей в мире и согласии много лет, и, наверное, мы являемся примером доброго и хорошего сосуществования», – сообщил он журналистам.

По его оценке, молодежь активно участвует во всех важных общественно-политических и культурных событиях региона.

«У нас учится много иностранных студентов, живут представители разных национальностей в дружбе и согласии», – подчеркнул Кадыров.

Мероприятие объединило представителей разных национальностей и молодежных лидеров. Торжественная часть началась с пролога – знаковой песни «Дружная семья – дружная Россия», которую исполнили десять солистов в сопровождении артистов в национальных костюмах.

В этот день на сцене Дома дружбы народов РТ выступили лучшие творческие коллективы республики. Публике были представлены русские, чувашские, удмуртские, марийские, мордовские и башкирские национальные номера.

Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство по делам молодежи РТ и Дом дружбы народов РТ. Цели инициативы соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».