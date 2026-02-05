Путин дал старт Году единства народов России на марафоне «Россия – семья семей»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Сегодня в Национальном центре «Россия» состоялся федеральный просветительский марафон «Россия – семья семей» общества «Знание». Событие объединило свыше 5 тыс. молодых людей – представителей 194 народов РФ, а также гостей из ближнего зарубежья. Президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке при участии всех регионов страны дал старт Году единства народов России.

«Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга – и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, – но базовые ценности являются общими», – выразил уверенность российский лидер.

По мнению главы государства, единство народов страны проявляется и в ходе специальной военной операции. «Наши бойцы, наши герои на линии фронта <...> обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: «Брат!» И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед», – сказал он.

Кроме того, Путин завал «абсолютным феноменом» участие «глубинной России» в противодействии интервентам в ходе Смутного времени, когда организованное в Поволжье ополчение двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков и, соответстенно, защитить Россию как единое государство.

«То же самое было и в более позднее время, во времена нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии. Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах: их объединяло желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление всё сохранить <...>», – убежден он.

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Сам марафон «Россия – семья семей» открыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что каждый из народов России уникален и самобытен, а отличительной чертой их взаимодействия, на ее взгляд, всегда были взаимопонимание и единство. На главной сцене марафона государственные деятели, ученые, мастера культуры и спорта, обладатели звания «Герой РФ» говорили о силе единства народов страны, культурном наследии, роли русского языка, а также о победах российской нации в самых разных сферах.

При участии иностранных студентов, молодых лидеров из России и зарубежья на марафоне был дан старт регистрации на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в 2026 году. Также в ходе мероприятия началась регистрация на Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Запущена масштабная викторина по культуре, истории и традициям народов России. Планируется провести шоу «Путешествие по России» с выступлениями артистов и народных коллективов из всех федеральных округов.

Участники события увидели выступления российских артистов и народных коллективов, побывали на мастер-классах по хоровому пению, частушкам, русским и кавказским народным танцам, казачьим песням. Большой интерес вызвали показы костюмов с национальными мотивами, созданные российскими дизайнерами.

На спортивных мастер-классах молодые люди пообщались с чемпионами, которые не раз представляли Россию на международной спортивной арене и приносили стране заслуженные победы. На кулинарных мастер-классах шеф-повара рассказали и показали, как разные народы РФ готовят пельмени, супы, пироги, блины, десерты.

Большой популярностью пользовалась Библиотека народной литературы, где было представлено более 3 тыс. книг выдающихся писателей народов России в переводах на русский язык. Подборка составлена по рекомендациям библиотекарей, учителей русского языка и литературы из разных регионов. Все книги участники могли взять с собой.

Очень эмоциональной получилась акция «Хоровод дружбы», подготовленная обществом «Знание» вместе с арт-кластером «Таврида». Ее участники образовали большой круг, который стал символом единства, взаимопонимания и преемственности. Акция будет подхвачена регионами и пройдет по всей стране.

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Помимо прочего, в рамках марафона была организована мультимедийная экспозиция «Герои спецоперации: подвиг единства». На ней были представлены истории, артефакты и личные вещи более 100 участников специальной военной операции, привезенные с фронта.

Гости также увидели интерактивную выставку «Книга сказок», где участники проходят путь героя, преодолевают испытания и попадают в мир волшебства. Экспозиция посвящена русским сказаниям, легендам регионов России и эпосам ее народов. С момента открытия ее посетили уже 30 тыс. человек.

Выставка «17 традиционных ценностей России», подготовленная Домом народов России в рамках одноименного проекта, должна была, по замыслу ее создателей, заставить посетителей задуматься о содержании и значении каждой из традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом Президента РФ. Чтобы проверить знания, все желающие могли пройти социальный квест и получить свой «Паспорт ценностей».

По случаю открытия Года единства народов России во всех регионах проходят тематические мероприятия для молодежи, детей и взрослых. От Калининграда до Камчатки в университетах и молодежных центрах запущены хороводы дружбы в национальных костюмах. Организованы народные ярмарки и гулянья на главных площадях городов и в молодежных пространствах. В программе – традиционные национальные игры, кулинарные фестивали, демонстрации национальных костюмов и выставки народного искусства, рассказали в пресс-службе общества.

Наряду с этим в регионах стартовала просветительская акция общества «Знание», посвященная Году единства народов России. Предполагается, что она объединит школьников, студентов, работающую молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение, ветеранов спецоперации и их семьи. Стать лектором акции сможет каждый, используя готовые материалы из библиотеки общества. Также специально к открытию Года единства народов России в «Дзене» создан тематический канал с публикациями различных авторов.

В онлайн-формате также запущен флешмоб #МЫРОССИЯ – семьи со всей страны публикуют видеоролики, в которых рассказывают о семейных традициях и делятся личными интересными историями. В общей сложности в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2 тыс. просветительских событий – лекций, кинопоказов, концертов, творческих акций, чаепитий, литературно-поэтических вечеров, встреч с представителями науки, культуры и образования, флешмобов «Хоровод дружбы».

Мероприятие общества «Знание» организовано в партнерстве с Правительством России, Федеральным агентством по делам национальностей России, Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежью), Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ, Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Национальным центром «Россия», Домом народов России, Ассамблеей народов России и издательской группой «Эксмо-АСТ».