Татарстан присоединился к всероссийскому марафону «Россия – семья семей»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

К большому всероссийскому марафону «Россия – семья семей», главное событие которого проходит сегодня в Национальном центре «Россия», присоединился Татарстан. В мероприятии принимают участие более 4 тыс. молодых людей – представители всех народов страны и иностранные гости. В Казани концерт проходит на площадке Дома дружбы народов Татарстана.

«Сегодня проходит всероссийская акция, которая открывает Год единства народов России. В Казани мы организовали многонациональный концерт, в нем принимают участие представители разных национальностей. Многонациональный народ Татарстана сегодня покажет многогранную концертную программу», – сообщил «Татар-информу» директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров до старта мероприятия.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Праздничная программа «Россия – семья семей» объединяет представителей разных национальностей, молодежных лидеров и почетных гостей республики. Марафон рассказывает о силе единства народов России – общей культуре, традициях и обычаях. Он транслируется в прямом эфире.

«В числе зрителей – представители разных национальностей, наши дорогие ветераны. В концертной программе принимают участие представители всех национально-культурных автономий», – добавил Кадыров.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В программу марафона вошли выступления представителей разных народов, танцевальные, спортивные, творческие и кулинарные мастер-классы, показательные выступления и интерактивные экспозиции.

К торжественному открытию марафона по видеосвязи сегодня подключатся представители всех народов России из 89 субъектов страны, в том числе и из Татарстана.