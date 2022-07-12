Жителям Москвы порекомендовали вновь надевать маски в помещениях

Из-за скачка заболеваемости Covid-19 жителям Москвы вновь порекомендовали носить маски в помещениях и пройти повторную вакцинацию. Об этом говорится в официальном Telegram-канале соцкомплекса столицы.

Так, за прошедшие семь дней заболеваемость коронавирусом в городе возросла сразу на 57%. Специалисты полагают, что рост связан с распространением нового неопасного штамма вируса.

«Самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация — рекомендуем москвичам, особенно из групп риска — пожилым людям и имеющим хронические заболевания, пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты», — отмечается в сообщении.

В качестве дополнительной меры защиты жителям и гостям города порекомендовали вновь носить маски в помещениях. При проявлении симптомов заболевания граждан просят сразу же обращаться к врачу.

Напомним, что в начале июля в России отменили ковидные ограничения, в том числе масочный режим. Однако Роспотребнадзор предупредил, что при новых вспышках их действие может возобновиться.

На совещании в Доме Правительства РТ, прошедшем в понедельник, Президент республики Рустам Минниханов призвал ускорить темпы ревакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы снизить вероятность повышения заболеваемости в осенний период.