Снятие коронавирусных ограничений в России вступит в силу со 2 июля

Коронавирусные ограничения, действующие в России с 2020 года, будут сняты завтра, 2 июля. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, подписанном главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

«Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за ковида, оно вступает в силу со 2 июля», — сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что из-за значительного снижения заболеваемости — в последние четыре месяца она упала в 64 раза — и малой вероятности новой вспышки в России решено снять коронавирусные ограничения. Однако если ситуация ухудшится, маски, запрет на работу общепита и ряд других требований будут возобновлены.