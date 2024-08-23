«Большое дело делаем!»: Казань отправляет школьные ранцы в Лисичанск и Рубежное

Сегодня из столицы Татарстана отправили очередную партию гуманитарной помощи в подшефные города Рубежное и Лисичанск. Отправка прошла в рамках партийной акции «Единой России» «Помоги собраться в школу». В сборе груза участвовали активисты татарстанского регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России», а в отправке груза принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Проект “Помоги собраться в школу” был организован впервые в 2007 году. Самое главное, чтобы 1 сентября ребенок чувствовал себя комфортно, вне зависимости от того, живет ли он в неполной семье или в многодетной, или же в малоимущей», – рассказала депутат Государственной думы, куратор акции «Помоги собраться в школу» Татьяна Ларионова.

Сегодняшняя партия груза весит 2,5 тонны. В нее входят не только товары первой необходимости, строительные материалы и вода, но также тетради, ранцы и все необходимые школьные принадлежности.

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

«Когда мы получили Лисичанск и Рубежное в шефство, то поняли – там детям тоже нужна помощь, ее нужно оказывать больше, щедрее, значительнее. Мы поняли, что должны обеспечить каждого ребенка всем необходимым», –поделилась Татьяна Ларионова.

Груз перед отправкой лично проверил Фарид Мухаметшин. Он присутствовал на отправке в качестве почетного гостя. Осмотрев гуманитарную помощь и задав все интересующие вопросы об отправке всего необходимого, Мухаметшин выразил благодарность всем присутствующим за их труд.

«И водители, и исполком, и местное отделение партии «Единая Россия» активно принимают наши обращения и реализуют в таких грузах. У нас у всех одна задача – мы не сомневаемся, что победа будет за нами. Я бы хотел отметить, что наша республика активно занимается гуманитарным взаимодействием с теми, кто защищает нашу страну», – поделился Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Помимо этого, он выразил благодарность активистам «Молодой Гвардии», которые сегодня оказали помощь. Они занимались погрузкой палет, упаковкой ранцев и канцелярских принадлежностей. «Большое дело делаем!», – сказал Фарид Мухаметшин.

Один из активистов, принимавший участие в погрузке гуманитарной помощи, был одет в курсантскую форму.

«Мы уже на протяжении трех лет занимаемся сбором гуманитарной помощи, собираем уже третье лето. Условия для волонтеров созданы отличные. Для детей собрали шикарные ранцы, самые разные: для мальчиков и девочек, для младшеклассников и ребят постарше. Волонтерская деятельность во вред учебе не идет, а помогает разогнаться перед учебным годом», – рассказал курсант Казанского юридического института МВД России.