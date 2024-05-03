Жителям Казани рассказали, когда отреставрируют фасад и кровлю КНИТУ-КАИ

Фасад и кровлю КНИТУ-КАИ планируют отреставрировать к концу августа. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе вуза.

«Ведутся работы по ремонту и реставрации фасада и кровли. Завершение работ запланировано на конец августа», - рассказали редакции.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что жители Казани обеспокоены некрасивым видом Института радиоэлектроники, фототехники и цифровых технологий КНИТУ-КАИ. Как рассказывали казанцы, на здании, расположенном по Площади свободы, появился защитный тент. Люди боялись, что гости саммита БРИКС увидят эту «страшную тряпку» вместо исторического фасада авиационного учебного заведения.

Саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября 2024 года. К данному мероприятию в Казани благоустроят 26 транспортных маршрутов на 6,5 млрд рублей, установят новую въездную стелу со стороны аэропорта и многое другое. Также власти города хотят украсят местные улицы новыми граффити к этому событию. Подробнее о том, где жители смогут полюбоваться рисунками – в материале «Татар-Информ».