Жителя Татарстана судят за убийство пятилетней девочки с ДЦП

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело об убийстве пятилетней девочки с ДЦП. Трагедия развернулась в поселке Васильево в мае этого года.

На скамье подсудимых – 38-летний местный житель Сергей Макаров. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину он не признает.

Ожидается, что сегодня прокуратура огласит обвинительное заключение, после чего суд перейдет к допросу матери погибшей девочки.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в поселке Васильево обнаружили тело пятилетней девочки-инвалида со следами побоев в одном из жилых домов. По подозрению в убийстве задержали сожителя матери девочки.