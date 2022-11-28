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Происшествия
28 ноября 2022  10:26
Елена Саляхова

Жителя Татарстана судят за убийство пятилетней девочки с ДЦП

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Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело об убийстве пятилетней девочки с ДЦП. Трагедия развернулась в поселке Васильево в мае этого года. 

На скамье подсудимых – 38-летний местный житель Сергей Макаров. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину он не признает.

Ожидается, что сегодня прокуратура огласит обвинительное заключение, после чего суд перейдет к допросу матери погибшей девочки.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в поселке Васильево обнаружили тело пятилетней девочки-инвалида со следами побоев в одном из жилых домов. По подозрению в убийстве задержали сожителя матери девочки. 

#Убийство #ДЦП #Васильево
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