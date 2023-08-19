Жителя Марий Эл, который в Казани забил молотком женщину, приговорили к 8 годам колонии

Бывшего депутата из республики Марий Эл, который на Краснококшайской в Казани забил насмерть молотком сотрудницу кредитной организации, признали виновным в убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

54-летнего Вадима Захарова суд приговорил к 8 годам лишения свободы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в декабре 2022 года мужчина и его возлюбленная обратились в кредитную организацию за помощью в выдаче займа, заплатив за услуги 100 тыс. рублей. Кредит им получить не удалось, в неудаче Захаров стал винить 36-летнюю сотрудницу организации.

Вечером 26 января он проследил за женщиной, когда она возвращалась с работы домой, нагнал ее и нанес множественные удары молотком по голове, после чего скрылся. Через несколько часов в реанимации женщина скончалась от полученных травм.