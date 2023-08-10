Экс-депутат из Марий Эл рассказал, что забил женщину на Краснокошайской из-за издевок

В Кировском суде Казани сегодня допросили 54-летнего экс-депутата сельского поселения одного из районов республики Марий Эл Вадима Захарова, который в начале года напал на сотрудницу кредитной организации и забил ее молотком. В результате женщина скончалась в больнице.

Фото: © Дмитримй Шатров / «Татар-информ»

На заседании Захаров рассказал подробности о мотивах убийства. По его словам, одному из старших детей пришло время покупать однокомнатную квартиру, так как семья многодетная, банки отказывали им в кредитах.

Он уточнил, что его старший сын в это время жил с бабушкой. Он ухаживал за ней, потому что та болеет шизофренией. В последнее время сын часто жаловался отцу на то, что бабушка выбегает в подъезд и начинает кричать, якобы ему все тяжелее за ней следить.

Для этого Захаров со своей женой решили обратиться в организацию, которая обещала помочь им оформить кредит через «своих людей в банке». Супруга Захарова, пока тот отвлекся, подписала договор и заплатила 100 тысяч рублей работнику организации Мужикову.

После того, как Мужиков забрал деньги, он отправил Захарова с супругой в другой кабинет. Мужчина перестал контактировать и сообщил, что все вопросы ныне они должны решать с другой сотрудницей, Роговой. Он сказал, что теперь они являются ее клиентами.

По словам Вадима Захарова, Рогова после пары встреч и требований вернуть деньги, смеялась над ним и разговаривала «по блатным понятиям», потому что всегда была с охраной. Он отметил, что молодые люди смеялись ему в лицо и выгоняли его. При попытке поговорить с Мужиковым, Захарова пообещали выкинуть из офиса. Тогда он начал следить за сотрудницей, чтобы пристыдить ее.

«У меня пятеро детей, каждый год я покупаю им 2,5- килограммовый торт на Новый год и подарки. Я хотел напугать Рогову, пристыдить ее за то, что обманула нас. В одну из последних наших встреч она сказала мне: „Без лоха и жизнь плоха “. Мне было стыдно детям в глаза смотреть, если младшим удалось приврать, то старшие дети понимали, что денег нет. Моя жена, простите, деревенская и наивная, ее все пытаются обмануть и обманывают», – сказал он.

Мужчина также дополнил, что он взял у матери 100 тысяч для оплаты услуг конторы, поскольку надеялся на покупку квартиры для сына.

Следователь спросил, почему Захаров не обратился в полицию, так как у него есть высшее юридическое образование.

«Я хотел вызвать полицию еще в день подписания договора, но жена у меня верующая, она не хотела так поступать. Она для меня важнее полиции. Я хотел пристыдить Рогову», – сказал он.

Также Захаров не смог объяснить, почему он бил жертву по голове, если не хотел убивать.

Ранее адвокат Захарова сообщал, что его подзащитный был депутатом Собрания депутатов муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение» четвертого созыва по Залесному одиннадцатимандатному избирательному округу № 1.

Напомним, по версии следствия, в конце прошлого года подозреваемый и его возлюбленная обратились в кредитную организацию за помощью в выдаче займа. За услуги они заплатили 100 тыс. рублей. Однако кредит им получить так и не удалось. В своей неудаче Захаров стал винить 36-летнюю сотрудницу организации и даже пытался вернуть деньги, которые заплатил за услуги, однако сделать этого не смог. Тогда он решил отомстить.

Вечером 26 января он выследил жертву у дома и напал на нее, нанеся несколько ударов молотком по голове. После этого злоумышленник попытался скрыться на своем автомобиле Skodа, однако спустя сутки был задержан полицейскими.