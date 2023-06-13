«Лежала в луже крови, из рук торчали кости»: суд рассматривает дело о жестоком убийстве

54-летний Вадим Захаро в январе этого года напал на женщину на улице и забил ее молотком

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Пусть его осудят по всей строгости закона»

В суд сегодня пришла мама убитой женщины. Перед началом процесса она сказала журналистам, что хочет, чтобы Захаров ответил перед законом.

«Что я еще могу хотеть? Я бы хотела наказания для него по всей строгости. У моей дочери остался двенадцатилетний ребенок, сейчас он живет со мной», – рассказала Надежда Куницына.

Мама убитой женщины сказала журналистам, что хочет, чтобы Захаров ответил перед законом Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат Захарова – Мидхат Курманов рассказал свою версию случившегося. Подчеркнул, что обвиняемый полностью признает свою вину и раскаивается.

«Мой подзащитный и его гражданская супруга захотели оформить кредит на 3 миллиона рублей. Они обратились в кредитную контору для этого, где Елена и работала. Эта контора за 100 тысяч рублей гарантировала им наладить кредитную историю и получить деньги. Захаров взял в долг у матери эти деньги и отдал их мужчине по имени Тимур. Все бумаги оформляла погибшая Елена. Деньги взяли, а помогать не стали, Захаров решил поговорить с Еленой, он встретил ее и между ними возник конфликт. Она ему грубо ответила, он ее несколько раз ударил», – рассказал адвокат.

По его словам, Вадим Захаров действительно депутат Собрания депутатов муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение» четвертого созыва по Залесному одиннадцатимандатному избирательному округу № 1. Именно поэтому на прошлом заседании дело отправили на пересмотр.

«Захаров действительно раскаивается и чтобы искупить свою вину после приговора он хочет отправиться в зону СВО», – рассказал Мидхат Курманов.

«Нет вам прощения и говорить со мной не надо»

Заседание не успело начаться, как Захаров попросил объявить перерыв, ему было необходимо поговорить со своим адвокатом. Суд обьявил перерыв. В коридоре сестра подсудимого со слезами на глазах подошла к матери убитой Елены и принесла свои извинения.

«Простите нас, пожалуйста, мы все здесь родители. Простите, я не знаю, что вам сказать», – сказала она. «Нет вам прощения, как такое можно простить? Не надо со мной разговаривать», – ответила пожилая женщина.

После выяснения личности всех участников, прокурор зачитал государственное обвинение.

Обвинение считает, что Захаров в своей неудаче стал винить сотрудницу микрофинансовой организации, поэтому решил отомстить Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в конце прошлого года подозреваемый и его возлюбленная обратились в кредитную организацию за помощью в выдаче займа. За услуги они заплатили 100 тысяч рублей. Однако кредит им получить так и не удалось. В своей неудаче Захаров стал винить 36-летнюю сотрудницу организации и даже пытался вернуть деньги, которые заплатил за услуги, однако сделать этого не смог. Тогда он решил отомстить.

Вечером 26 января он выследил жертву у дома и напал на нее, несколько раз ударил молотком по голове. После этого он попытался скрыться на своем автомобиле Skodа, однако спустя сутки был задержан полицейскими.

Подсудимый согласился с обвинением и попросил дать ему возможность принести свои извинения семье погибшей.

«Я прошу прощения у вас как у матери, у меня у самого дети. Я осознаю то, что сделал, простите меня. Я буду заботиться о ее сыне и буду помогать вашей семье», – сказал он.

Надежда Куницына повторила те же самые слова, что сказала сестре подсудимого.

«У вас пятеро детей, а у меня была одна единственная. Как я могу вас понять? Как вы можете говорить, что вы отец после того, что сделали?» – дополнила она.

Судья прервал спор и предложил перейти к допросу свидетелей. О трагических событиях того дня суду рассказала дежурный фельдшер. По ее словам, поступил вызов о том, что на улице лежит женщина лицом вниз, и она с коллегой отправилась на помощь.

«26 января примерно в семь часов нам поступил вызов, что на Краснококшайской улице "плохо лежит" женщина. Мы выехали туда и увидели, как я узнала впоследствии, Елену, лежащую лицом вниз, мы с коллегой ее перевернули, я ее осмотрела, потом мы перенесли ее в машину», – рассказала она.

О трагических событиях того дня суду рассказала дежурный фельдшер Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Когда скорая приехала, Елена Рогова была еще жива. Медики пытались ее спасти.

«Когда мы оказывали помощь она отмахивалась, она была в коме, но боль чувствовала, немного реагировала. На ее руках кости торчали из-под кожи, буквально восемь из десяти пальцев на руках были сломаны, точнее сказать не могу. Переломы были и закрытые и открытые, лоб был рассечен, волосы и голова в крови. Она потеряла много крови. Мы увезли ее в больницу. Женщина умерла на следующий день», – подытожила медик.

Видео нападения, которое попало в поле зрения камер видеонаблюдения, помогло полицейским быстро задержать преступника.