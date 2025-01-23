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Общество 23 января 2025 10:58

Жительницы Татарстана в 2024 году чаще всего становились мамами в 25–29 лет

В 2024 году в Татарстане матерями становились чаще всего в 25–29 лет, а отцами — в 30–34 года. Около 18% пар стали родителями в первый год совместной жизни. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала глава ведомства Эльвира Ахметова.

«Почему такая небольшая цифра? Безусловно, это можно объяснить и изменением ценностных установок молодого поколения относительно создания семьи и рождения детей», — заметила Ахметова.

«Сегодня преобладает такая модель жизненного цикла, когда молодые люди сначала реализуются в профессиональной сфере, добиваются финансовой самостоятельности и только потом принимают решение о создании семьи и рождении детей», — пояснила докладчица.

Она также отметила, что рождение первого и последующих детей татарстанцы откладывают на более поздний срок, когда падает репродуктивность организма. Этот фактор, по ее словам, создает риски для здорового материнства и детства.

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#ЗАГС РТ #рождаемость
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