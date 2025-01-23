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Общество 23 января 2025 10:52

Управление ЗАГС: Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных актов о рождении. За год в республике родилось более 35,5 тыс. детей. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала глава ведомства Эльвира Ахметова.

«Тем не менее стоит отметить, что цифра зарегистрированных актов о рождении чуть меньше, чем годом ранее — на 3,3%», — отметила докладчица.

Ахметова также подчеркнула, что Татарстан демонстрирует положительную статистику по многодетности. Количество семей с тремя и более детьми увеличивается непрерывно с 2008 года. По данным Минтруда РТ, в республике проживают свыше 55 тыс. многодетных семей. При этом за последние 12 лет их количество выросло в два раза.

«Это является положительным результатом реализации мер по социальной поддержке материнства и многодетных семей в республике, а также важным фактором стабилизации численности населения, формирующим перспективы для его дальнейшего роста», — уверена глава Управления ЗАГС РТ.

В республике увеличивается количество рождений четвертых и последующих детей. На свет появились 313 двойняшек и одна тройня. Из общего числа рожденных в прошлом году малышей 39% детей — первенцы, 33% — вторые дети в семье, 19% — третьи, более 8% — четвертые.

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#рождаемость в Татарстане #ПФО #ЗАГС РТ
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