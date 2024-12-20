Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительница Татарстана организовала мини-цех и начала шить для бойцов СВО
Жительница деревни Аксарино Заинского района Сания Садыкова начала шить нательное белье для бойцов СВО. Мини-цех она развернула прямо в сельском доме культуры. Далее она нашла выкройки, закупила ткани и за две недели сшила более 200 штук нижнего белья.
«Я выкройку делаю на разные размеры. Ребята там не только одного размера, а с 48-е по 60-й размеры», — уточнила она.
Шитье помогает пенсионерке отвлечься от горя. В ходе спецоперации женщина потеряла сына Эдуарда. Но об этом она говорить не любит. Теперь все тепло она вкладывает в свои изделия.
«Материалы приносят жители села. Многие приносят. Некоторые у меня с работы, Люда Кольцова дала на резинки денежки, и сама покупаю для них. Для детей ничего не жалко, деньги это не богатство», — говорит волонтер.
За две недели существования мини цеха пенсионерка сшила более двухсот изделий. Их она передаст заинским волонтерам. Материала у Сании Садыковой еще много, и она готова помогать фронту и дальше.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото из личного архива волонтеров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»