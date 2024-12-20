Жительница Татарстана организовала мини-цех и начала шить для бойцов СВО

Жительница деревни Аксарино Заинского района Сания Садыкова начала шить нательное белье для бойцов СВО. Мини-цех она развернула прямо в сельском доме культуры. Далее она нашла выкройки, закупила ткани и за две недели сшила более 200 штук нижнего белья.

«Я выкройку делаю на разные размеры. Ребята там не только одного размера, а с 48-е по 60-й размеры», — уточнила она.

Шитье помогает пенсионерке отвлечься от горя. В ходе спецоперации женщина потеряла сына Эдуарда. Но об этом она говорить не любит. Теперь все тепло она вкладывает в свои изделия.

«Материалы приносят жители села. Многие приносят. Некоторые у меня с работы, Люда Кольцова дала на резинки денежки, и сама покупаю для них. Для детей ничего не жалко, деньги это не богатство», — говорит волонтер.

За две недели существования мини цеха пенсионерка сшила более двухсот изделий. Их она передаст заинским волонтерам. Материала у Сании Садыковой еще много, и она готова помогать фронту и дальше.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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