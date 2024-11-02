Жительница Челнов вяжет для бойцов теплые носки в расцветке триколора

Жительница Набережных Челнов Вера Тенина за три месяца связала 50 пар теплых носков для бойцов-земляков, участвующих в спецоперации.

Жительница 46 комплекса с любовью и заботой подошла к занятию: выбрала сразу несколько цветов — красный, белый, синий, зеленый — для изображения триколоров — флагов нашей страны и республики.

Правда, где-то ниток не хватило, поэтому задействовала остатки шерсти розового цвета.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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