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Жительница Челнов вяжет для бойцов теплые носки в расцветке триколора
Жительница Набережных Челнов Вера Тенина за три месяца связала 50 пар теплых носков для бойцов-земляков, участвующих в спецоперации.
Жительница 46 комплекса с любовью и заботой подошла к занятию: выбрала сразу несколько цветов — красный, белый, синий, зеленый — для изображения триколоров — флагов нашей страны и республики.
Правда, где-то ниток не хватило, поэтому задействовала остатки шерсти розового цвета.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото: мэрия Челнов
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