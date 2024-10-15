Жительница Челнов проведет в Донецке серию бесплатных мастер-классов

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Жительница Набережных Челнов Оксана Тафеева проведет в Донецке серию благотворительных мастер-классов. Участие в них примут ученики школ и воспитанники социальных приютов — всего 500 детей. Они будут собирать мозаику из стекла.

«Мы смотрели, какой мастер-класс можем провести, чтобы это было не просто интересно, но и полезно. Изучая многие вопросы, мы пришли к тому, что мозаика успокаивает, вводит в некое медитативное состояние, потому что здесь детки выбирают форму, и цвет, работает и правое и левое полушарие», — рассказала мастер по стеклу, руководитель проекта «Стекляшка» Оксана Тафеева.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Алик Фатхутдинов принес для мастер-классов 100 заготовок из фанеры. Это уже вторая партия. Сувенирную продукцию вместе с семьей мужчина создает четыре года. Когда узнали о том, что Оксана Тафеева едет в Донецк с творческой миссией, решили тоже внести свой вклад.

«Надо помогать, если у меня есть лишний кусок хлеба, почему не дать другому», — убежден Алик Фатхутдинов.

В Донецк Оксана Тафеева едет впервые. На ее мастер-классах учащиеся школ и воспитанники социальных приютов будут наполнять разноцветным стеклом готовые фигурки.

«Это журавль и ангел, которых можно будет повесить на елку», — делится Оксана Тафеевва.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Другая активистка — Оксана Еремеева помогает бойцам с начала специальной военной операции. Сперва она занималась изготовлением окопных свечей. В феврале 2023 года вместе с друзьями впервые съездила к защитникам Родины.

«Они нас ждали, у местных жителей даже были слезы на глазах. Мы и им тоже раздавали гуманитарку — носочки теплые, одежду, потому что там такая разруха была в тех городах, где мы были», — говорит активистка.

С тех пор Оксана Еремеева отвозит гуманитарную помощь бойцам, местным жителям постоянно. С ней в одной команде и неравнодушные челнинки. Одна из них - Альбина Алексеева.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

«В июле мы отправили „Ниву“, собрали 220 тысяч рублей. Машину мы отправили в 1454 полк, а сейчас мы отправляем защиту, покрывало, потому что оно подходит для защиты авто. Хочу сказать, спасибо всем людям, которые помогают», — поблагодарила волонтер.

Также волонтеры подготовили для бойцов термоодеяла, носки, маскировочные сети, супы быстрого приготовления, обезболивающие и многое другое. В октябре это уже вторая машина с гуманитарной помощью. В ней поедут волонтер Оксана Еремеева и мастер по стеклу Оксана Тафеева.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

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