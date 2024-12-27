Жители Верхнеуслонского района РТ отправили новогодний конвой в зону СВО

Верхнеуслонский район Татарстана завершил подготовку, а затем отправил новогодний конвой с помощью в зону специальной военной операции. Это первая масштабная миссия, организованная недавно созданным единым координационным центром поддержки СВО, который начал свою работу в декабре текущего года.

В сборе и комплектации груза приняли участие все сельские поселения района, трудовые коллективы, волонтеры, школьники и пенсионеры. Такой широкий охват участников свидетельствует о высокой степени вовлеченности местных жителей и их стремлении поддержать бойцов, отметили в районной администрации.

Кроме традиционных продуктов питания, таких как каши и супы быстрого приготовления, произведенные сельчанами, и именных посылок в состав этой партии помощи включены и предметы первой необходимости. Среди них — маскировочные сети, окопные свечи, средства для быстрого розжига, теплая одежда и сухие души.

Большая часть вещей была изготовлена руками волонтеров при активной поддержке местных предпринимателей и глав сельских поселений. Кроме того, бойцы получат с малой Родины внедорожник «УАЗ» и мотоцикл, необходимые для выполнения боевых задач.

Руководитель координационного центра Лидия Коткова выразила глубокую благодарность всем участникам этой инициативы. Она отметила, что вклад каждого жителя района имеет огромное значение для бойцов, которые встретят Новый год вдали от дома.

«Этот конвой — не просто помощь, это символ нашей поддержки, единства и заботы о тех, кто защищает интересы Родины», — подчеркнула Коткова.

Шефская помощь будет доставлена в канун новогодних праздников, что сделает ее особенным подарком для военнослужащих из Верхнеуслонского района и их сослуживцев. Организаторы уверены, что эта акция станет важным шагом на пути к дальнейшей консолидации усилий общества по поддержке военных.

Лидия Коткова также призвала земляков продолжать активное участие в подобных инициативах. «Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело. Мы должны помнить о тех, кто находится на передовой, и делать всё возможное для их поддержки», — добавила она.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.