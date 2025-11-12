Жители Татарстана стали в четыре раза чаще жаловаться на услуги обучения

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

В Татарстане в четыре раза выросло количество жалоб на образовательные услуги. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«За девять месяцев этого года принято 13 тысяч обращений граждан. 57% из них связаны с защитой прав потребителей, 36% от этого числа - это жалобы на качество продовольственных и непродовольственных товаров. Оставшиеся обращения касаются различных видов предоставляемых услуг. Чаще всего жалуются на образовательные услуги - они составили 19% от общего количества обращений. Число таких обращений увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказала Юлия Булатова.

Наиболее часто люди жалуются на качество онлайн-обучения. Наибольшее количество претензий касалось двух компаний — «ЭдЭкс» и «Айти Решения» при подписании договоров обещали скидки и помощь в трудоустройстве, однако впоследствии условия менялись. Студенты брали кредиты для оплаты обучения, но, решив расторгнуть контракт и вернуть средства, сталкивались с задержками выплат.