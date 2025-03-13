Уголовное дело возбудили после скандала с Urban University в Иннополисе

По инициативе Роспотребнадзора Татарстана против онлайн-университета Urban University, который располагался в Иннополисе, возбудили уголовное дело. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова.

«С середины прошлого года в наш адрес стали массово поступать обращения в отношении ООО «Эдэкс» от людей, которые заключали договоры образовательных услуг с онлайн-университетом Urban в Иннополисе. После заключения договора существенные условия данной организации менялись. Когда потребители принимали решение расторгнуть договор, учреждение переставало выходить на связь», – рассказала спикер.

Представитель ведомства подчеркнула, что по этому делу была создана горячая линия. Благодаря ей пострадавшим потребителям удалось возвратить порядка 4 млн рублей, а сама организация вернула свыше 87 млн рублей.

Тем не менее начиная с текущего года университет снова перестал отвечать на запросы. Роспотребнадзор Татарстана был вынужден обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело против виновных лиц данной образовательной организации.

«Похожая ситуация была и с казанской организацией ООО «ИТ-решения». В отношении них мы тоже выступили с ходатайством о возбуждении уголовного дела. Модель поведения работников организаций была очень схожа», –добавили в ведомстве.