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Происшествия 28 января 2025 19:59

Обманутым студентам Urban University в Иннополисе вернули 87 млн рублей

Студенты, пострадавшие от обмана в онлайн-университете Urban University, расположенном в Иннополисе, получили обратно 87 миллионов рублей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану в своем Telegram-канале.

В течение 2024 года ведомство получало многочисленные жалобы на компанию «ЭдЭкс», предоставляющую платные образовательные услуги по обучению IT-технологиям в рамках программы этого университета.

В жалобах отмечалось, что при подписании контракта компания гарантировала обучение и последующее трудоустройство. Однако после подписания соглашения условия менялись. Студенты брали кредиты для оплаты обучения, но, решив расторгнуть контракт и вернуть средства, сталкивались с задержками со стороны университета, подробнее в материале «Татар-информа».

В результате была оказана помощь пострадавшим студентам, им возместили свыше 87 млн рублей.

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