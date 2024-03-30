Жители Татарстана смогут увидеть редкую комету Понса — Брукса

Комета Понса — Брукса 7 марта 2024 года

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Периодическая комета 12P/Понса-Брукса, яркие вспышки которой связывают с извержениями криовулканов, опять приблизилась к Земле 71 год спустя. Об этом рассказал руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов, передает ТАСС.

«Комета 12P/Понса-Брукса в этом году на минимальном расстоянии от Земли пройдет 21 апреля, но <...> в этот момент она сближается с Солнцем (в Москве комета достигнет своей высшей точки на небе днем, а в сумерках будет находиться на 5 градусов ниже горизонта — прим. Т-и). Самым удачным временем наблюдения за кометой является период последних чисел марта, начала апреля», — отметил ученый.

Собеседник агентства обратил внимание на то, как исследователи объясняют яркие вспышки небесного тела. «Ник Джеймс из Британской астрономической ассоциации сообщал, что криовулканы на комете 12P/Понса-Брукса извергались полдюжины раз в 2023 году», — пояснил он.

Впрочем, по словам Иванова, в Кубанском государственном университете склоняются к тому, что последние выбросы вещества кометы укладываются в гипотезу воздействия солнечных вспышек на поверхность кометных ядер, описанную в трудах советского ученого Леонида Шульмана.

Жители России смогут наблюдать комету во всех регионах, но лучше всего ее будет видно в районах без городской засветки: в горах, в сельской местности, на побережье моря. Можно будет воспользоваться биноклем или небольшим телескопом, а также просто взглянуть на небо невооруженным глазом в направлении северо-западной части горизонта.

Вместе с тем доцент кафедры теоретической физики Уфимского университета науки и технологий Фарит Закирьянов рассказал агентству, что заметить комету, которая представляет собой «довольно тусклый объект», находящийся не очень высоко над горизонтом, будет достаточно трудно.

«В это время года в нашей стране довольно пасмурно, поэтому шансы разглядеть комету очень малы», — констатировал он.

Комета 12P/Понса-Брукса относится к периодическим кометам. Первым ее открыл французский астроном Жан-Луи Понс в июле 1812 года, при следующем появлении она была обнаружена британским астрофизиком Робертом Бруксом спустя 71 год, в 1883-м. В 2016-м появилось исследование, согласно которому комета может быть родоначальницей метеорного потока.