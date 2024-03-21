Жители Татарстана этой ночью смогут увидеть на небе сближение Венеры и Сатурна

Фото: пресс-служба КФУ

Жители Татарстана предстоящей ночью смогут наблюдать сближение двух планет, Венеры и Сатурна (в действительности представляющее собой оптическую иллюзию). Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

В 1.06 22 марта по московскому времени Венера пройдет рядом с Сатурном в созвездии Водолея. Планеты будут находиться всего в 0°18' друг от друга в западной части небесной сферы.

По словам профессора кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, это сближение будет интересно тем, что можно будет быстро найти на небе Сатурн, отыскать который значительно труднее, чем Венеру

«Яркая звезда в западной части небосвода — это Венера. Более яркая звезда рядом с ней — Сатурн», — пояснил Юрий Нефедьев, назвав при этом на основании собственных наблюдений шествую планету от Солнца «одной из красивейших».

Вокруг Сатурна обращаются 146 спутников. Состоящие в основном из частичек льда и пыли кольца этой планеты, открытые еще Галилео Галилеем, можно увидеть даже в не очень большой телескоп.

В ночь на 14 марта жители Татарстана могли увидеть Юпитер рядом с Луной, о чем сообщал «Татар-информ».