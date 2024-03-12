В ночь на 14 марта жители Татарстана смогут увидеть Юпитер рядом с Луной

В ночь на 14 марта жители Татарстана смогут наблюдать интересное астрономическое явление: Юпитер будет находиться рядом с Луной. Об этом сообщил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

По его словам, Юпитер можно наблюдать как в бинокль, так и без него, а если у вас есть любительский телескоп, то это хорошая возможность получше рассмотреть планету. При среднем увеличении на Юпитере видны полосы, а при очень хорошем – красное пятно, указал Нефедьев.

Интересное явление будет наблюдаться только один день, так как Луна, по словам ученого, достаточно быстро перемещается по небосводу относительно звезд, гораздо быстрее, чем Юпитер.

«Ни о каком сближении Луны и Юпитера говорить не стоит. Они находятся на огромном расстоянии друг от друга. Просто в ночь на 14 марта они будут располагаться почти на одном луче зрения наблюдателя», – подчеркнул Нефедьев.