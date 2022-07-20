Карты жителя Татарстана начнут выдаваться в декабре этого года

Карты жителя Татарстана, которые будут действовать на базе карты «Мир», начнут выдаваться в декабре этого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В этом году мы подписали соглашение о создании карты жителя Республики Татарстан на базе карты «Мир». Проект очень сложный. Он технологичный. Вы знаете, что у нас были планы по созданию вместе с Минцифры России электронных паспортов граждан страны. Но этот проект пока поставлен на паузу», — пояснил он.

По словам Хайруллина, карта объединит ряд социально значимых сервисов. Это, в частности, проездной для общественного транспорта, полис ОМС, СНИЛС и многие другие.

«Что касается социальной карты жителя Татарстана, мы ориентируемся на декабрь 2022 года», — уточнил министр.

Еще в апреле Президент Татарстана Рустам Минниханов обсуждал ход реализации проекта «Карта жителя РТ» с генеральным директором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым.

В начале июня СМИ узнали, что Минцифры РФ заморозило реализацию проекта по выдаче электронных паспортов на неопределенный срок из-за специальной военной операции на Украине.