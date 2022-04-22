Минниханов обсудил ход проекта «Карта жителя РТ» с гендиректором платежной системы «Мир»

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Сегодня в Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора платежной системы «Мир» Владимира Комлева. Основной темой беседы стало развитие проекта «Карта жителя Республики Татарстан», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Проект реализуется на базе платежной системы «Мир» и объединит в себе платежные и социальные сервисы, такие как электронный проездной, полис медицинского страхования, СНИЛС и ряд сервисов и услуг в сферах здравоохранения, спорта и других.

«В партнерстве с таким прогрессивным регионом, активно внедряющим цифровые сервисы во многих сферах, мы планируем создать современный и технологичный проект с широким набором социально значимых услуг на базе банковской карты „Мир“. При этом мы сохраним уже имеющиеся и востребованные у жителей региона цифровые продукты, дополнив их новыми возможностями», — объяснил Комлев.