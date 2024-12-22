Жители Татарстана смогут наблюдать звездный поток из созвездия Малая Медведица

Фото: пресс-служба Московского планетария

В ночь с 22 на 23 декабря жители Татарстана смогут наблюдать метеорный поток Урсиды, источником которого кажется созвездие Малая Медведица. Об этом рассказал научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«<...> именно из-за расположения радианта метеорный поток и имеет такое название — Урсиды (название Малой Медведицы на латыни — Ursa Minor — прим. Т-и). Считается, что родительским телом потока является комета 8P/Туттля. Наблюдать за потоком можно в течение всей ночи, поскольку созвездие Малой Медведицы находится вблизи северного небесного полюса и не заходит за горизонт в средних широтах», — пояснил исследователь.

Родоначальница Урсид, периодическая комета 8P/Туттля, обращается вокруг Солнца за 13,6 года. Наблюдать метеорный дождь можно только из Северного полушария — из-за расположения его радианта.

Урсиды — звездопад средней интенсивности. Число метеоров может достигать 30 частиц в час, фиксировалось и 150 метеоров. Однако в последние годы количество частиц обычно не превышает десяти в час. По скорости пролета метеоров Урсиды очень схожи с Геминидами, но по яркости и частоте они значительно слабее. Скорость входа метеоров Урсид в атмосферу — около 33 км/с, отмечает пресс-служба Московского планетария.

Светящиеся следы от метеоров звездного потока могут появиться в любой части неба. Поэтому, чтобы увидеть их как можно больше, лучше не использовать оптические приборы. Находиться при этом лучше за пределами города, вдали от источников искусственного освещения. Это минимизирует световое загрязнение и увеличит шансы на наблюдение за «падающими звездами», объяснил исследователь.

«Лучшее время для наблюдений — 22 декабря с 22 часов вечера и приблизительно до 1 часа 23 декабря, когда Луна еще не будет оказывать значимую засветку небосвода. Погода также играет существенную роль, ясное небо является необходимым условием для успешных наблюдений», — уточнил Нефедьев.

Впрочем, по словам астронома, те, кто не успеет увидеть метеоры Урсид в ночь с 22 на 23 декабря, смогут наблюдать этот звездопад в течение минимум пяти дней, хотя пик активности метеорного потока уже пройдет.