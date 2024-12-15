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Общество 15 декабря 2024 15:34

В январе Землю ждут звездопад Квадрантиды и противостояние Марса

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В январе Землю ждут звездопад Квадрантиды и противостояние Марса
Квадрантиды в 2009 году
Фото: Wikipedia.ru

В январе наступающего 2025 года жителей Земли ждет много интересных астрономических явлений, среди которых будут мощный звездный поток Квадрантиды и противостояние Марса. Об этом рассказали в Московском планетарии, передает РИА Новости.

«Третьего января — пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час», — отметили астрономы.

Уже на следующий день, 4 января, Земля окажется в перегилии — на самом близком расстоянии от Солнца. Благодаря этому можно будет наблюдать самый большой в 2025 году солнечный диск, пояснили ученые.

Позднее, 16 января, произойдет противостояние Марса. Он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце, что создаст наилучшие условия для наблюдения за ним.

Кроме того, в планетарии добавили, что Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Благоприятными будут условия для наблюдения и таких звездопадов, как Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Но Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре будет трудно разглядеть с Земли.

Квадрантиды начнутся еще 28 декабря и будет продолжаться вплоть до 12 января, но максимум этого звездного потока придется именно на 3-е число первого месяца года. Источником Квадрантид кажется созвездие Волопаса, однако их название происходит от созвездия Стенного Квадранта, которое в современной астрономии не используется.

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