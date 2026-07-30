Циклон принесет в Татарстан ливни, грозы, град, штормовой ветер и похолодание
Сегодня, 30 июля, в Татарстане из-за воздействия циклона ожидаются неустойчивые погодные условия и понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Если ночью дожди были возможны лишь местами, то утром и днем они, включая сильные и ливни, прогнозируются в большинстве районов, в том числе и в Казани. Кое-где вероятны грозы и град, причем столица РТ не станет исключением.
Юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/c со временем поменяет направление на юго-западное. Ожидаются шквалистые усиления до 15–20 м/c, а локально по региону – и до 24 м/с (но не в Казани).
После теплой ночи (от +14 до +19 градусов) в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до +18, +23 градусов (в Казани – до +20, +22 градусов, на востоке республики – до +27).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни жара в регионе сменится дождями и похолоданием.