Жители Татарстана ночью смогут увидеть «Оленью Луну»

Июльское полнолуние 2018 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Предстоящей ночью жители Татарстана смогут увидеть «Оленью Луну» (таково образное название июльского полнолуния), естественный спутник Земли приобретет золотистый либо оранжевый оттенок. Об этом рассказал научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«Это полнолуние, как и все остальные полнолуния в году, замечательно тем, что мы можем с помощью даже простейшего бинокля, подзорной трубы или любительского телескопа наблюдать все природные объекты, которые находятся на видимой стороне Луны: кратеры, горы, моря и океаны», – подчеркнул профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ.

В Казани сегодня Луна взойдет около 20.24 по московскому времени. Таким образом, наблюдатели из Татарстана не сумеют застать сам пик полнолуния, который пришелся на 17.36 по Москве. Однако для непрофессионалов нет большой разницы между наблюдением за небесным телом в самый выраженный момент полнолуния и несколько часов спустя, заметил Нефедьев.

Само название июльского полнолуния восходит к традиции американских индейцев – именно в эти дни у молодых оленей начинают активно расти новые рога. Впрочем, у него есть и другие названия – «Ягодная Луна» (связанное с началом сбора ягод), «Грозовая Луна» (из-за частых летних гроз) и «Луна лосося» (из-за начала добычи этой рыбы).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанские ученые работают над теоретическим моделированием районов Луны, где сосредоточены полезные ресурсы.