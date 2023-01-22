Жители Татарстана позвонили на «122» из-за мобилизации более 37 тыс. раз

Всего с начала работы единой службы «122» 25 ноября 2020 года от жителей Татарстана поступило 1 438 437 звонков по разным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

На горячую линию могут бесплатно позвонить абоненты всех операторов связи из любого населенного пункта республики.

С 14 января 2021 года по номеру «122» татарстанцы могут записаться на вакцинацию от Covid-19. На сегодняшний день этой услугой воспользовались 32 439 жителей республики.

С 22 сентября 2022 года служба «122» начала принимать звонки по вопросам, вызванным частичной мобилизацией. В связи с этой ситуацией поступило 37 152 обращения.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Президент РФ Владимир Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек. Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заявил, что Татарстан полностью выполнил задание Министерства обороны по частичной мобилизации.