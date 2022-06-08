Жители Татарстана подали почти 15 тыс. заявок по программе догазификации

На сегодняшний день в Татарстане жители республики подали 14,7 тыс. заявок на догазификацию. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань» Артем Алексеев.

«На данный момент в Татарстане принято свыше 14 тыс. заявок на догазификацию и заключено около 7,5 тыс. договоров на подключение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения», – сказал Алексеев.

Он добавил, что «Газпром трансгаз Казань» уже проложил газопровод до 3,1 тыс. домовладений, а около 700 участков полностью подключены к газовой сети.

Благодаря Программе развития газоснабжения и газификации регионов проводится подведение газа до домовладений в отдаленных уголках республики. В 2022 году в Татарстане бесплатно газифицируют свыше 8,5 тыс. домовладений.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации.