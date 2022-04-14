Путин поручил расширить программу газификации российских регионов

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации. Об этом глава государства сказал на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

«Так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений», — сказал российский лидер.

Он также поручил обеспечить достаточный объем предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке по приемлемым ценам.

Также на совещании Президент отметил, что российский валютный рынок необходимо подготовить к скачку доли расчетов в национальных валютах.