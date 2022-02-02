В Татарстане в 2022 году бесплатно газифицируют свыше 8,5 тыс. домов

В Татарстане в текущем году планируется догазифицировать 8,5 тыс. домов – газ будет бесплатно доведен до границ участков, сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

По его словам, в программу социальной догазификации на 2021-2023 годы включены 9,3 тыс. домовладений.

«В прошлом году в рамках программы мы газифицировали 687 домовладений, в наступившем 2022 году нужно обеспечить газификацией еще 8534 и 49 домовладений остается на 2023 год», – заявил Минибаев.

Замминистра отметил, что по правилам программы, в ней могут участвовать только те объекты и участки, на которые оформлены права собственности.

По предварительным расчетам, общий объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий по догазификации с 2021 по 2023 год, оценивается в сумму более 3,9 млрд рублей.

Программа социальной газификации реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», – сказал Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию в апреле 2021 года.

Он подчеркнул, что за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Не должно быть и сбоев в реализации программы – Президент пообещал лично проконтролировать ее выполнение.