Заявочную кампанию фестиваля «Наше время – безнен заман» продлили до 5 октября

Заявочную кампанию XI открытого республиканского фестиваля «Наше время – Безнен заман» продлили до 5 октября. На сегодняшний день заявились уже порядка 120 предприятий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В этом году мероприятие будет состоять из трех зональных этапов и финала в Казани.

«Коллектив любого предприятия может заявиться на фестиваль и показать свои таланты на зональных этапах в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани, а также на финале, который состоится 20 ноября. Сегодня работающая молодежь не просто показывает высокие результаты за станками, на предприятиях, но и имеет возможность самореализоваться и в творчестве», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что проведение фестиваля «Наше время – безнен заман» влияет не только на творческую самореализацию молодежи, но и положительно сказывается на экономике республики и страны.

«Экономика формируется не только на предприятии, за рабочим местом, но и на творческих площадках», – заключил Садыков.

В этом году в заявочной кампании приняли участие уже около 120 предприятий и ведомств республики. При этом с каждым годом расширяется его география — в Татарстане не осталось ни одного муниципального района, где не было бы участников фестиваля «Наше время – безнен заман», добавил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«Каждый из претендующих на победу должен являться штатным работником организации производственной или сервисной сферы с подтвержденным трудовым стажем не менее шести месяцев на полном окладе», – напомнил правила фестиваля он.

Призовой фонд составит 4 млн рублей, 500 тыс. из которого получит обладатель Гран-при. Также среди призов огромный кубок, медали и сувениры, заявил генеральный продюсер фестиваля, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

«Фестиваль будет приурочен к Году национальных культур и традиций, проходящему в Татарстане. Гран-при составит 500 тыс. рублей. А вы видели кубок? Рустам Минниханов поставил задачу, чтобы по размеру он не уступал Кубку Стэнли», – пояснил он.

Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля, который состоится в Казани 17-18 ноября. Гала-концерт пройдет в казанской «Пирамиде» 20 ноября.

Фестиваль учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.