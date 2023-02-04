Жители Татарстана еще смогут увидеть удаляющуюся от Солнца редкую комету

В течение некоторого времени татарстанцы еще смогут понаблюдать за редкой кометой С/2022 E3 (ZTF), которая начиная с 1 февраля этого года удаляется от Солнца — вновь около светила она окажется лишь через 50 тыс. лет. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«Для наблюдения кометы необходим оптический прибор, подойдут даже любительский телескоп, подзорная труба или бинокль. Комета сейчас находится на 10 градусов ниже Полярной звезды», — пояснил профессор Института физики КФУ. И напомнил, что найти Полярную звезду можно по созвездию Большой Медведицы (она находится над «наружной стенкой» ковша, на расстоянии примерно пяти отрезков этой «стенки»).

Наиболее благоприятным временем для наблюдения за кометой исследователь назвал период с 10 по 15 февраля, когда она будет находиться вблизи Марса. Так, 10 и 11 февраля комета пройдет в 1,5 градуса от красной планеты.

Астроном также поделился впечатлениями от наблюдений за С/2022 E3 (ZTF) в телескоп. «У этой кометы нет красивого хвоста. Из-за того, что ее хвост в данное время направлен по лучу нашего зрения, я просто увидел туманное пятно вокруг этого космического объекта. Будет ли в дальнейшем виден хвост, сказать трудно, тем более что тело кометы очень маленькое, всего один километр в диаметре. Сколько из нее будет выбито кометного вещества и как оно будет сочетаться с солнечным ветром, никто не знает», — уточнил он.

Доктор физико-математических наук также объяснил, что сейчас вид кометы начнет меняться, потому что форма таких небесных тел зависит от их ядер. Сейчас, когда комета удаляется от Солнца, ее хвост находится впереди — из-за воздействия солнечного ветра.

Долгопериодическая комета из облака Оорта С/2022 E3 (ZTF) была обнаружена 2 марта 2022 года с помощью установки для обнаружения транзиентных объектов имени Цвикки (Zwicky Transient Facility, ZTF). Она достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты) 12 января 2023 года, приблизившись к светилу на расстояние в 170 млн километров. А 1 февраля небесное тело максимально сблизилось с Землей на расстояние в 42 млн километров.

Подробнее о комете можно прочитать в материале «Татар-информа» «Вестница несчастий или маленькое зеленое пятно: к Земле приближается „Новогодняя комета“».