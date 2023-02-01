Казанцы смогут увидеть редкую комету в телескоп обсерватории имени Энгельгардта

Сегодня жители Казани смогут увидеть редкую комету с помощью телескопа Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Долгопериодическая комета из облака Оорта С/2022 E3 (ZTF) была обнаружена 2 марта 2022 года с помощью установки для обнаружения транзиентных объектов имени Цвикки (Zwicky Transient Facility, ZTF). Она подлетает к Солнцу раз в 50 тыс. лет.

Комета достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты) 12 января 2023 года, приблизившись к светилу на расстояние в 170 млн километров. Сегодня небесное тело максимально сблизится с Землей на расстояние в 42 млн километров.

Наблюдать за кометой лучше всего вдали от городской засветки в темное время суток с помощью телескопа или хорошего бинокля. «Она будет видна как бледное зеленоватое пятнышко», — отмечал ранее директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

При этом, по словам ученого, из-за полнолуния условия для наблюдения не будут наиболее благоприятными. «Более благоприятным периодом для наблюдения кометы является период 10–15 февраля, когда она уже будет находиться вблизи Марса, но, разумеется, и засветка от планеты не будет способствовать необходимому темному фону», — уточнял он.

Ночной показ в обсерватории начнется в 19.30. Предварительно необходимо записаться по телефонам: 8-986-907-56-27, 8 (843) 221-34-62. Обсерватория находится в поселке Октябрьский по адресу: ул. АОЭ, д. 7 корп. 1.