Вестница несчастий или маленькое зеленое пятно: к Земле приближается «Новогодняя комета»

Сегодня к солнцу максимально приблизилась комета, которая движется в сторону Земли. Увидеть ее можно будет невооруженным взглядом, но заметнее она станет только 1 февраля. «Татар-информ» задал вопросы астрологу и нумерологу, сбудутся ли суеверия, связанные с этим космическим явлением, а астроном КФУ объяснил, где и когда лучше всего ее увидеть.

Юрий Нефедьев: «Хвостатая гостья была открыта в марте 2022 года с помощью телескопов Zwicky Transient Facility (ZTF), когда пролетала мимо Юпитера»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кометы всегда приводили в ужас наших предков. Их называли не иначе как «вестницы несчастий». Считалось, что появление в небе звезды с хвостом – это предупреждение о надвигающейся на планету волне разрушений, катастроф и даже войн. Такие суеверия живы и в наши дни – узнав, что в канун старого Нового года хвостатая направилась в сторону Земли, некоторые жители республики насторожились. Их страхи развеивает директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев. Астроном утверждает: это явление интересно лишь с научной точки зрения.

Раз в 50 тысяч лет

«Хвостатая гостья была открыта в марте 2022 года с помощью телескопов Zwicky Transient Facility (ZTF), когда пролетала мимо Юпитера. Сначала астрономы решили, что это астероид. Ее диаметр составляет приблизительно 1 километр. Подобных по размеру астероидов между Марсом и Юпитером множество, так как именно здесь находится пояс астероидов», – рассказал «Татар-информу» профессор Нефедьев.

Но позже стало понятно – это комета, причем движется она в сторону Земли. Увидеть ее можно раз в 50 тысяч лет. Сегодня небесное тело пролетит максимально близко к Солнцу – расстояние между ними составит порядка 150 миллионов километров. Для сравнения: наша планета находится на таком же удалении от Солнца.

«Лучше искать ее вблизи Полярной звезды, которая является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы. К 30 января комета будет находиться в 10 градусах от нее» Фото: media.kpfu.ru

«В январе-феврале комета будет проходить через созвездия Волопаса, Дракона, Малой Медведицы, а в момент максимального сближения с Землей будет находиться в созвездии Жирафа. Но это созвездие очень трудно обнаружить на небе, если вы не астроном, поэтому лучше искать ее вблизи Полярной звезды, которая является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы. К 30 января комета будет находиться в 10 градусах от нее», – объяснил Юрий Нефедьев.

Помешают полнолуние и засветка Марса

Увидеть комету можно будет невооруженным взглядом, правда, этому будет множество препятствий. К началу февраля «Новогодняя комета» станет наиболее заметна, но полнолуние, которое наступит в это же время, может помешать наблюдению.

«Более благоприятным периодом для наблюдения кометы является период 10-15 февраля, когда она уже будет находиться вблизи Марса, но засветка от планеты не будет способствовать необходимому темному фону», – отметил профессор.

Объект этот будет достаточно слабый для наблюдения – дело в том, говорит астроном, что комета сама по себе небольших размеров, и, по всей видимости, хвост ее, который является основной зрелищной частью всего явления, будет также невелик.

Все зависит от состава ядра этого небесного тела, а он пока непонятен. Узнать это у астрономов получится ближе к 1 февраля, когда комета подлетит к Земле наиболее близко.

«Бледное зеленоватое пятнышко»

«Расстояние между ней и нашей планетой составит 42 миллиона километров. Расчеты показали, что она будет видна, как звезда пятой звездной величины. Для сравнения: яркость Веги – первой звезды, которая "зажигается" у нас на вечернем небосклоне, в 100 раз больше. Чтобы наблюдать C/2022 E3 (ZTF) – именно так астрономы назвали комету – все-таки потребуется телескоп или хотя бы хороший бинокль, хотя она и относится по своей яркости к объектам, видимым невооруженным глазом. Она будет видна как бледное зеленоватое пятнышко», – говорит астроном.

Лучше всего комета будет видна вдали от городской засветки в наиболее темное время суток, добавил Юрий Нефедьев.

«Чтобы наблюдать C/2022 E3 (ZTF) – все-таки потребуется телескоп или хотя бы хороший бинокль, хотя она и относится по своей яркости к объектам, видимым невооруженным глазом Фото: © «Татар-информ»

Показы и лекции в обсерватории

К этому мероприятию уже готовятся в планетарии, правда, все будет зависеть от погоды – если не будет пасмурно, планируют устроить ночной просмотр.

«Мы следим за прогнозом погоды, чтобы желающие увидеть комету, проехав 25 километров, не разочаровались. Определимся с видимостью и погодными условиями и примерно 20 января анонсируем экскурсию по звездному небу. А 28 января профессор КФУ Юрий Нефедьев прочитает лекцию про планеты. Также в эту пятницу мы планируем провести лекцию "Солнцеворот и Новый год" о движении солнца в течение года», – поделилась заведующая музеем Астрономической обсерватории им В. П. Энгельгардта Маргарита Евдокимова

Она отметила, что наблюдать за кометой будут с помощью телескопа и бинокля ТЗК.

Евгения Мухаметзянова: «Это означает, что важно иметь цели и планы, и мы получим именно тот результат, который каждый из нас заслуживает» Фото: из личного архива Евгении Мухаметзяновой

Прогнозы нумерологов и астрологов

Полет кометы над Землей в нумерологии считают событием значимым абсолютно для всех жителей планеты. Нумеролог Евгения Мухаметзянова говорит, что этот процесс запустит энергии 2023 года, который обещает быть ярким, быстрым, довольно мудрым годом, так как он пройдет под покровительством Сатурна и энергии цифры 7.

«Это означает, что важно иметь цели и планы, и мы получим именно тот результат, который каждый из нас заслуживает. Поговорка: ’’Что посеешь, то и пожнешь’’, идеально подходит. А комета сейчас эту энергию только усиливает», – говорит Евгения Мухаметзянова.

Поэтому именно сейчас с 12 января и в течение месяца важно следить за дисциплиной, временем, порядком, собранностью. Другими словами, объясняет нумеролог, силы Вселенной будут требовать от нас глубокой внутренней работы. В противном случае в 2023 году мы можем столкнуться с большим количеством споров и конфликтов, прогнозирует нумеролог.

Карина Новикова: «Для людей откроются новые возможности и рост в различных сферах жизни» Фото: из личного архива Карины Новиковой

А вот в астрологии комета никак не влияет на события. Астрологи отмечают, что новый год начался с двух ретроградных планет – Марса и Меркурия, поэтому половину января в делах может быть путаница.

«После 22 января нас ожидает хороший период для покупок и сделок, связанных с недвижимостью. Ближайшее новолуние в Водолее предсказывает нам очень динамичный год. Для людей откроются новые возможности и рост в различных сферах жизни. Особенно с 23 по 31 января замечательный период для бизнес-проектов и воплощения всех идей», – рассказывает астролог Карина Новикова.

На любовном фронте появится романтический настрой. По словам астролога, мы станем более чувственными, нежными. До 31 января хороший период для новой ступени в отношениях. Можно смело знакомиться, ходить на свидания и заключать браки.

Здоровье может пошатнуться. Особенно нужно уделить время желчному пузырю, печени и щитовидке, предостерегает астролог.

Поэтому бояться ничего не стоит, лучше заранее продумать свой путь к планетарию, чтобы приобщиться к науке и космосу, заодно пополнив свой багаж знаний. А крепкие нервы и мысли, свободные от предрассудков, всегда направят в нужное русло.