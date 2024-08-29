Жители Сибири и Урала обращаются в Альметьевск для заключения контракта

Все больше мужчин из разных регионов России выбирают Альметьевск для заключения контракта, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В Альметьевске продолжается набор на контрактную службу. В Альметьевский военный комиссариат для заключения контракта обращаются жители из других регионов: Омской, Ульяновской, Челябинской областей, Удмуртской Республики и других регионов России.

Одним из таких контрактников является 41-летний Сергей из Ульяновской области. Он обзванивал военкоматы по месту жительства, но везде сталкивался с длительными сроками оформления документов – до 10-14 дней. По совету друга он обратился на горячую линию военкомата Татарстана, и ему порекомендовали поехать в Альметьевск.

Здесь Сергей прошел медкомиссию всего за 3-4 часа, а сотрудники военкомата быстро оформили все необходимые документы.

Напомним, в Альметьевске максимально упрощен порядок заключения контракта на военную службу. Оформление документов занимает всего 3 часа. Пункт отбора по контракту: г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 11а. Телефоны для связи: 8(8553)43-63-92; +7(902)711-12-11.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру