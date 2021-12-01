Жители РТ чаще обращаются к омбудсмену с вопросами о проведении капремонта и качества ЖКУ

Больше трети вопросов, которые задали жители Татарстана республиканскому омбудсмену в ходе вчерашней горячей линии, касались проведения капитального и текущего ремонта в жилых домах.

Горячую линию Уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионом в Республике Татарстан Сария Сабурская провела 30 ноября. За семь часов работы на линию поступило 68 звонков. С вопросами о соблюдении прав в сфере ЖКХ обратились жители Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Елабужского, Тукаевского и других районов Татарстана.

Как отмечают в пресс-службе республиканского омбудсмена, одной из самых востребованных тем остается проведение текущего и капитального ремонта в многоквартирных домах. Вопросы на эти темы задали 24 человека. 18 звонков поступило от граждан по вопросам качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Среди затронутых тем — вопросы по расчетам и начислениям платы за коммунальные услуги, порядок получения субсидии на оплату ЖКХ и благоустройство дворовых территорий.

Жителей консультировали представители профильных отделов Министерства ЖКХ республики, Госжилинспекции РТ, регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Содружества организаций управляющих многоквартирными домами РТ.

По всем поступившим вопросам даны консультации и разъяснения. Ряд обращений принят в работу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года в аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ поступило 742 обращения от татарстанцев. Каждое пятое из них касалось соблюдения их жилищных прав.