В Татарстане омбудсмен проведет горячую линию по вопросам ЖКХ

Сегодня, 30 ноября, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан и председатель проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская проведет горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В работе горячей линии примут участие сотрудники аппарата татарстанского омбудсмена, представители регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, Госжилинспекции РТ, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, а также Содружества организаций управляющих многоквартирными домами РТ. Они помогут «разъяснить спорные ситуации и предоставить исчерпывающую информацию гражданам».

Горячая линия будет работать с 9 до 16 часов. Ее телефон: 8 (843) 236-00-71. Кроме того, вопросы можно направлять в мессенджер WhatsApp по номеру телефона: 8-939-345-37-50.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что чаще всего татарстанцы жалуются омбудсмену на услуги ЖКХ и стихийные свалки.