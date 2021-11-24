Чаще всего татарстанцы жалуются омбудсмену на услуги ЖКХ и стихийные свалки

С начала года в аппарат уполномоченного по правам человека в РТ поступило 742 обращения от татарстанцев. Каждое пятое из них касается соблюдения их жилищных прав. Об этом сообщает сегодня пресс-служба омбудсмена в РТ.

«Вопросы реализации права на жилище традиционно являются наиболее актуальными в нашей практике. И это неудивительно, ведь качество жизни человека напрямую зависит от условий, в которых он проживает. <...> Жилищные проблемы затрагивают интересы подавляющего большинства граждан, независимо от возраста или имущественного положения», — сообщила уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская.

Стоит отметить, что чаще всего люди жалуются на высокую плату за жилье, низкое качество коммунальных услуг, трудности при получении субсидии на оплату ЖКУ, ненадлежащий вывоз мусора и стихийные свалки. В ГИС РТ «Народный контроль» за аналогичный период по направлению «Жилищно-коммунальные услуги» опубликовано более 4,1 тыс. уведомлений, более 3,7 тыс. из них уже решены.