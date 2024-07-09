Жители из других областей и республик приезжают в РТ для заключения контракта

Фото предоставлено Натальей Паниной

В Бугульминский военный комиссариат для заключения контракта обращаются жители из других регионов: Оренбургской, Самарской областей, Республики Башкортостан. Заключают контракт также иностранные граждане. Для них обязательное условие — пребывание на территории России на законном основании. После окончания контракта иностранцы смогут получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Старшина Андрей Спиренков, инструктор в пункте отбора на военную службу по контракту первого разряда, рассказал, как проходит работа с потенциальными бойцами.

«Первый критерий для кандидата — состояние его здоровья. В прохождении медкомиссии и подготовке документов будущим военнослужащим помогают в пункте отбора на военную службу по контракту. В настоящее время контракт с Минобороны РФ чаще заключают граждане, ранее по контракту не служившие. Большинство проходили только срочную службу, есть не служившие совсем, но все они уверенно заявляют, что хотят защищать Родину. Возраст кандидатов в среднем от 35 до 55 лет», — уточнил старшина.

По его словам, при заключении контракта можно выбрать подразделения, которые не участвуют в СВО, но все останавливают свой выбор на службе в зоне СВО.

«К нам обращаются не только мужчины, но и девушки, все они, независимо от возраста, говорят, что хотят быть полезными в зоне боевых действий. Заключить контракт могут женщины в возрасте от 18 до 45 лет, с медицинским образованием», — пояснил он.

Он добавил, что отправки контрактников проходят еженедельно с территории военного комиссариата Бугульмы в торжественной обстановке. Сюда приглашают представителей исполкома, духовенства, общественные организации и, конечно, родных, близких и друзей бойцов.

Спикер подчеркнул, что основная причина, побуждающая людей заключать контракт — патриотический настрой. Однако не все кандидаты, которые приходят уточнять информацию, сразу его заключают.

«Некоторые берут время, чтобы еще раз все обдумать уже с теми вводными, что мы им даем, другие изначально подготовлены и настроены на быструю отправку», — отмечает старшина Спиренков.

Вопросы у будущих военнослужащих возникают примерно одинаковые: срок заключения контракта, в какую воинскую часть они попадут и можно ли выбрать определенную, какие звания и должности будут им присвоены, как проходит боевое слаживание, какие льготы полагаются контрактнику и его семье.

Фото предоставлено Людмилой Галимовой.

«Кандидаты, не проходившие срочную военную службу, обычно переживают, будут ли они проходить соответствующую подготовку. Мы им объясняем, что обучение, боевое слаживание обязательны. Спрашивают, что с собой нужно брать, у нас есть перечень разрешенных вещей, но также сообщаем, что всем необходимым военнослужащих обеспечат. Они могут брать с собой только принадлежности для умывания и личные вещи, обмундирование получат по прибытии в Казань», — разъясняет инструктор.

Также многих будущих контрактников интересует, могут ли они выбирать воинскую часть по своему усмотрению, например, если кандидат уже служил в этой воинской части или у него уже служат там родственники, друзья, с которыми он хочет быть рядом. Для оформления в определенную часть нужно получить отношение. Отношение — это по сути пригласительное, на основании которого оформляется приказ для отправки в соответствующую часть. Если нет отношения, распределение идет в ближайшие воинские части, где требуется пополнение.

Минимальный срок заключения контракта составляет один год. Большинство кандидатов после окончания этого срока продлевают контракт.

Каждому военнослужащему положен отпуск — 30 дней, который можно разделить на части, первая дается через полгода. Так как участникам боевых действий положены дополнительные 15 дней, то военнослужащий сможет провести с родными 45 дней в год. Если же добираться до дома далеко, то дни на дорогу прибавляются.

В Бугульме и районе часто встречаются информационные материалы по контрактной службе на баннерах, листовках, расположенных в общественных местах, в лифтах многоквартирных домов, при входе в магазины. А узнать подробности о службе контракту и задать интересующие вопросы в личной беседе лучше всего в военкомате и мобильных пунктах. Они разворачиваются на мероприятиях в городах и селах. Здесь можно заполнить заявление о готовности поступить на военную службу, которое передается в военкомат Бугульмы.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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