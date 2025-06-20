Жители Набережных Челнов отправили 40-ю партию помощи для участников СВО

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Сегодня в Набережных Челнах прошла юбилейная, 40-я по счету, отправка шефской помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. На передовую груз доставит военнослужащий с позывным Змей – водитель с восьмилетним стажем, находящийся в зоне СВО с первых дней.

Военный родом из Москвы, но за время службы побывал во многих регионах страны. По его словам, поддержка бойцов ощущается по всей России.

«Отвожу гуманитарку, воду, боеприпасы на позиции. Хочу отметить лучшую сторону на новых наших территориях – очень хорошо поменялись дороги. Раньше их вообще не было», – отметил он.

В этот раз челнинцы в основном собрали для бойцов строительные материалы: саморезы, гвозди, цемент, профилированный лист и другие необходимые вещи. Проводить водителя на передовую пришли глава города Наиль Магдеев, волонтеры, активисты и жители.

«Когда страна находится в сложной, непростой ситуации, мы чувствуем помощь и поддержку наших челнинцев, поэтому слова благодарности всем нашим неравнодушным гражданам», – подчеркнул мэр.

Это уже вторая отправка помощи за неделю и одиннадцатая с начала 2025 года. Власти Автограда заверили, что работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено (на начало весны 2025 года – прим. Т-и)», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.